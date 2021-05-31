Актер из «Гардемаринов» записал вирусный ролик в рясе и получил проблемы с РПЦ

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31 мая 2021, 16:53 Источник: Говорит Москва, URА.RU

Фото: coцсети

Актер из «Гардемаринов» Константин Самойлов записал вирусный ролик в рясе, в котором в ритме битбокса прочет «Покайся-покайся, не стесняйся!». Видео он отправил друзьям, а те выложили его в Тik-Tok. И оно стало вирусным.

Пользователи Рунета решили, что это РПЦ вышло на новый уровень общения с молодежью, но представители церкви опровергли эту информацию. «По нашим сведениям, данное лицо священником не является. Появление данного персонажа в священнических одеждах является заведомо провокационным, вводит в заблуждение многих людей. Малоизвестный актёр пытается паразитировать на интересе людей к вере, чтобы не может вызывать ничего, кроме отвращения», - заявил заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Но Самойлов сообщил, что это была просто шутка, и никто не думал, что она вызовет такой резонанс. «Я был на съемках фильма, поэтому был в облачении. Ни к какой конфессии я не отношусь, я атеист, актер, а ролик этот записал, потому что пробую разные образы и люблю синтез в искусстве. Я не очень разбираюсь в юридических вопросах, понимаю, что в России сейчас может быть все, но я никого не оскорблял, не использовал мат»,- объяснил ситуацию артист, но ролик из Tik-Toka все же удалили.

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