Дмитрий Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи
31 мая 2021, 15:58Источник:
ТАСС
Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности РФ, предложил определить единый статус многодетной семьи. Он считает, что таким образом можно ликвидировать существующие социальные дисбалансы в регионах.
Медведев рассказал, что сейчас региональные власти "самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными" и "зачастую это зависит от количества денег в регионе".
По его словам, "права у всех многодетных семей должны быть одинаковыми, и это создающее дисбаланс противоречие нужно устранять".
"Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи, учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно", - сказал политик.
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