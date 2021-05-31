Дмитрий Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи

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31 мая 2021, 15:58 Источник: ТАСС

Дмитрий Медведев, фото: Dmitry Medvedev, globallookpress.com

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности РФ, предложил определить единый статус многодетной семьи. Он считает, что таким образом можно ликвидировать существующие социальные дисбалансы в регионах.

Медведев рассказал, что сейчас региональные власти "самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными" и "зачастую это зависит от количества денег в регионе".

По его словам, "права у всех многодетных семей должны быть одинаковыми, и это создающее дисбаланс противоречие нужно устранять".

"Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи, учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно", - сказал политик.

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