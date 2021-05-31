Южноуральских репортеров обучают комплексной работе с данными

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31 мая 2021, 14:50 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

31 мая — 2 июня в Челябинске проходит Уральская мастерская дата-журналистики.

В обучающем мероприятии принимают участие профессиональные журналисты, а также студенты мз Челябинска, Магнитогорска и Уфы. В числе спикеров — заместитель директора IDEM Ульрике Бутмалоиу (Германия); преподаватель дата-журналистики в АУЦА, соосновательница общественного фонда «Школа Данных» в Кыргызстане Анастасия Валеева; дата-журналист и специалист по визуализации данных Андрей Дорожный; дата-журналист «Тинькофф-Журнал» Алексей Смагин; аналитик, менеджер проектов АНО «Информационная культура» Ксения Орлова.

В первый день мастерской слушатели познакомились с визуальным представлением данных и принципами проведения социологических исследований. По итогам трехдневного обучения участникам предстоит подготовить творческую работу. В качестве подтверждения освоения учебной программы каждый получит сертификат.

Добавим, что образовательный проект в Челябинске представляет медиахолдинг «Гранада Пресс» при поддержке Информационного центра по атомной энергетике.

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