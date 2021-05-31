Собянин открыл Дворец бракосочетания на Бутырской улице после капремонта

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31 мая 2021, 12:44

Фото: соцсети

Мэр Москвы открыл Дворец бракосочетания №4 на улице Бутырская, в котором завершился капитальный ремонт.



«Этот (ЗАГС) в Савеловском районе, пожалуй, самый популярный Дворец, находился достаточно в таком уже сложном техническом состоянии. Его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в торжественной обстановке браки москвичей. Я думаю, что и другие ЗАГСы, дворцы бракосочетания также будут пользоваться популярностью. Поздравляю москвичей. Многие браки, многие семейные отношения начинались именно в этом историческом здании», - отметил Сергей Собянин.



Мэр города подчеркнул, что московская система ЗАГСов за последние годы качественно изменилась.



«Большинство всех услуг ушло в многофункциональные центры «Мои документы». Более того, там даже начали заключать браки. Конечно, большому количеству москвичей необходима торжественная обстановка при регистрации брака, для этого мы открыли множество уникальных площадок. Сегодня можно зарегистрировать брак в Останкинской телебашне, в «Лужниках», «Сити» («Москва-Сити»), в старинных особняках и даже планетарии, но, тем не менее, все равно огромной популярностью пользуются исторические дворцы бракосочетания», - пояснил Сергей Собянин.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщила, что во Дворце бракосочетания №4 выполнили дизайнерскую отделку внутренних пространств и утеплили фасад. Сделали перепланировку помещений для более рационального и комфортного размещения гостей и сотрудников. Сохранили и отреставрировали исторические элементы здания - широкую мраморную лестницу из 32 ступеней, ведущую на второй этаж, люстру в главном зале и колонны. В здании создали безбарьерную среду, включая дополнительный зал для бракосочетания маломобильных граждан.



Также будет организовано музыкальное сопровождение при проведении торжественных церемоний в главном зале. При этом все залы оборудованы звуковой аппаратурой - при желании молодожены могут отказаться от традиционного марша Мендельсона и выбрать другую мелодию.



Свои двери для первых пар молодоженов обновленный Дворец бракосочетания откроет 1 июня 2021 года.



Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, до конца 2021 года также планируется завершить капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС.





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