Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей

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31 мая 2021, 11:21

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина рассказала о специальной программе, подготовленной учреждениями культуры Москвы к Дню защиты детей.



«Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня. В частности, насыщенная программа ко Дню защиты детей ждет гостей ВДНХ 1 июня», - сообщила заместитель мэра Москвы.



Наталья Сергунина уточнила, что мероприятия пройдут как онлайн, так и вживую.



Отмечается, что все очные мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных мер. Посетителям нужно придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.



Сообщается, что библиотека №170 имени Паустовского 1 июня в 14:00 приглашает на открытие научно-популярного марафона для школьников 3-7 классов «А ну-ка, Наука!». Лианозовский парк организует для детей творческий мастер-класс в онлайн-формате, его участники познакомятся с живописными техниками, лепкой и рукоделием. В центральной библиотеке №80 в 14:00 начнется квест для детей от шести лет «Дорога из желтого кирпича» по сказке Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». 1 июня в 12:00 возле «Дерева сказок» Московского зоопарка начнется программа мастер-классов: лепка, рисование, оригами и другое.



Кроме того, парк «Северное Тушино» вместе с киностудией «Союзмультфильм» проведет онлайн-викторину, посвященную любимым анимационным картинам. А в музее-заповеднике «Царицыно» 5 июня в 12:00 состоится квест, посвященный его ландшафтному разнообразию.





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