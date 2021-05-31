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Челябинские экологи проверили утренний туман на выбросы

, 11:19

Челябинские экологи проверили утренний туман на выбросы
Экологи объяснили туман перепадом температур. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Превышения вредных веществ обнаружено не было

Утром 31 мая челябинцы начали жаловаться на смог и неприятный запах. Центр экологического мониторинга занялся этим вопросом и сделал по городу замеры. О результатах проверки замминистра экологии региона Виталий Безруков написал в своем телеграм-канале. Вредные вещества – в пределах нормы. А туман стал следствием резкого изменения погоды. Вчера вечером на Челябинск обрушился дождь после сильной жары.

Согласно прогнозу и динамике загрязнения атмосферы в ближайшие сутки повышения вредных веществ в воздухе можно не ожидать.

Кстати, синоптики сообщили сегодня, 31 мая, о штормовом ветре, который может быть опасным.

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