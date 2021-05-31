Челябинские экологи проверили утренний туман на выбросы

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2021, 11:19 Анна Семенова

Экологи объяснили туман перепадом температур. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Превышения вредных веществ обнаружено не было

Утром 31 мая челябинцы начали жаловаться на смог и неприятный запах. Центр экологического мониторинга занялся этим вопросом и сделал по городу замеры. О результатах проверки замминистра экологии региона Виталий Безруков написал в своем телеграм-канале. Вредные вещества – в пределах нормы. А туман стал следствием резкого изменения погоды. Вчера вечером на Челябинск обрушился дождь после сильной жары.

Согласно прогнозу и динамике загрязнения атмосферы в ближайшие сутки повышения вредных веществ в воздухе можно не ожидать.

Кстати, синоптики сообщили сегодня, 31 мая, о штормовом ветре, который может быть опасным.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости