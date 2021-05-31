Сухой корм был придуман вовсе не для животных, а для людей, служивших в армии

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31 мая 2021, 09:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

Всем известно, что собаки и кошки потребляют, как «мокрый» корм, так и сухой. В магазинах для животных подобной продукции полным-полно. Но как именно появился сухой корм и кто впервые его произвёл? Мало кто знает, что на самом деле эта еда была предназначена совсем не для животных, а для людей.



Его первыми потребителями были солдаты и матросы. История сухого корма началась ещё в 19-м столетии. Тогда эту пищу именовали «твёрдым печеньем». Изготавливалась она из пшеницы и воды. Однако при этом, еда была настолько твёрдой, что разгрызть её было под силу, пожалуй, обладателю самых крепких зубов. Те же солдаты, что имели проблемы с зубами или дёснами (а что уж говорить про обладателей цинги), могли попросту повредить себе зубы. Моряки королевского и торгового флота Великобритании называли эту пищу «железными пластинками». Другие же именовали «замками червяков», так как в таких «печеньях» нередко обнаруживались личинки различных насекомых.



Позднее выяснилось, что эту пищу просто обожают собаки и кошки. Американский эксперт по имени Джеймс Спрэтт, приехавший в Англию с изумлением обнаружил, как братья наши меньшие накидываются на подобный корм. Особенно его поразило невероятное удовольствие портовых собак, разгрызающих те самые «железные печенья». При этом, они едва ли не причмокивали от удовлетворения. Спрэтт отчётливо приметил, что для животных такая еда намного более подходящая. И если солдаты могут с лёгкостью лишиться зубов при потреблении сухого корма, то животные этого сделать уже не смогут. У кошек и собак от природы острые зубы и мощные челюсти, способные разжевать даже самую твёрдую пищу, совершенно не предназначенную для человека.



Случайная встреча с портовыми собаками, пожирающими корма для моряков, сделала из Спрэтта богача. В 1860 году он представил первый в мире сухой корм для животных. При этом, его эксперимент можно назвать довольно смелым. Ведь в те времена собаки и кошки питались в основном тем, что давали со стола. Идеи об особенных кормах для зверей никому из людей не приходили в голову. Изобретение Спрэтта перевернуло представление европейцев и американцев по поводу братьев меньших. Они перестали смотреть на домашних животных, как на зверьё, и стали относиться к нему, как к питомцам и даже как к младшим членам своей семьи, требующих заботы. И одна из форм этой самой заботы как раз заключалась в рационе.



Первым сухим кормом для собак от Спрэтта стали так называемые «Мясные волокнистые кексы». Они мгновенно распространились по Европе и Америки, и это при том, что цена их была совсем не маленькой. В состав таких «кексов» входили свекла, разные овощи, зерновые и конечно же мясо. Вскоре Спрэтт разработал специальный корм и для кошек, знатно обогатившись на своих бесценных изобретениях. Солдаты и матросы уже перестали потреблять в пищу сухие корма, так как они стали даваться исключительно для животных. С тех пор животные получили особенный вид питания, который до сих пор остаётся популярным на нашей планете.









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