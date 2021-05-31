У сборной Латвии ещё есть шанс на плей-офф

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31 мая 2021, 08:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Сборная Латвии проиграла действующим чемпионам мира финнам со счетом 2:3. Буквально за четыре секунды до конца овертайма в ворота сборной Латвии была заброшена шайба.



Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли высказал свое мнение латвийским СМИ о прошедшей игре:



«Наш план заключался в том, чтобы лишить финнов шайбы. Мы наблюдали за их игрой на протяжении всего турнира, видели свои атаки. Мы заставили их играть в другой хоккей. Считаю, что с финнами мы сыграли лучше, чем с Канадой. Я горжусь тем, как сражались ребята».





Главный тренер сборной Латвии отметил, что в этом матче важно оказать давление на защитников финской сборной – в этой команде хороший баланс между обороной и нападением.



Сборная Латвии сохранила все шансы на плей-офф. Для попадания в четвертьфинал необходимо обыграть сборную Германии. Матч состоится 1 июня.



Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли считает, что «важно играть и не бояться». У Германии, конечно, хорошая команда, но латвийские спортсмены хотят войти в четвертьфинал. И они находятся, по словам Хартли, он «него на расстоянии одной победы».

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