Два орбитра отстранены от дальнейшего судейства на ЧМ по хоккею

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30 мая 2021, 18:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Чешский арбитр Антонин Ержабек и словак Петр Стано отстранены от дальнейшего судейства матчей ЧМ по хоккею. В чем причина?



Напомним, сборная Латвии довольно серьезно осложнила себе «жизнь» в борьбе за выход их группы после поражения от сборной Норвегии.



Одним из главных судей матча Латвия-Норвегия был чех Антонин Ержабек. В нескольких моментах его решение не было в пользу Латвии, что вызвало недовольство главного тренера сборной Латвии Боба Хартли. Например, сборные моменты тогда, когда были удалены Микелис Редлих и Оскарс Цибульскис в третьем периоде, а во втором периоде того же Микелиса «впечатали» в борт, соперник получил лишь незначительных штраф.



Как оценил судейство Боб Хартли?



На пресс-конференции главный тренер сборной Латвии не стал комментировать работу судей: «Хоккей – быстрая игра, где арбитры должны быстро принимать решения. Порой, такие решения благоприятны, а порой – нет».



Видимо, подобный инцидент имел продолжение – чешский арбитр Антонин Ержабек и словак Петр Стано отстранены от судейства на ЧМ по хоккею в Риге.

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