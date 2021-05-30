Два орбитра отстранены от дальнейшего судейства на ЧМ по хоккею

Чешский арбитр Антонин Ержабек и словак Петр Стано отстранены от дальнейшего судейства матчей ЧМ по хоккею. В чем причина?
Напомним, сборная Латвии довольно серьезно осложнила себе «жизнь» в борьбе за выход их группы после поражения от сборной Норвегии.
Одним из главных судей матча Латвия-Норвегия был чех Антонин Ержабек. В нескольких моментах его решение не было в пользу Латвии, что вызвало недовольство главного тренера сборной Латвии Боба Хартли. Например, сборные моменты тогда, когда были удалены Микелис Редлих и Оскарс Цибульскис в третьем периоде, а во втором периоде того же Микелиса «впечатали» в борт, соперник получил лишь незначительных штраф.
Как оценил судейство Боб Хартли?
На пресс-конференции главный тренер сборной Латвии не стал комментировать работу судей: «Хоккей – быстрая игра, где арбитры должны быстро принимать решения. Порой, такие решения благоприятны, а порой – нет».
Видимо, подобный инцидент имел продолжение – чешский арбитр Антонин Ержабек и словак Петр Стано отстранены от судейства на ЧМ по хоккею в Риге.
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