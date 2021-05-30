В Москве число голосующих на предварительном голосовании “Единой России” превысило 460 тыс

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30 мая 2021, 18:21

Фото из открытых источников

Более 460 тыс. человек в Москве приняли участие в предварительном голосовании “Единой России”. Такие данные на 12:00 воскресенья, сообщили в Московском городском региональном отделении партии.



“В течение недели избиратели отдавали свои голоса электронно на сайте pg.er.ru. Число проголосовавших москвичей по состоянию на 12:00 составило более 460 тысяч человек”, - сказали в партии.



Москвичи выбирают кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму, довыборы в Московскую городскую Думу и муниципальный округ Щукино в сентябре. В числе заявившихся на федеральные выборы 376 жителей столицы – это на 85 человек больше, чем на предыдущих выборах 2016 года.



“Единая Россия” - единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. В этом году в Москве оно проходит в электронном формате с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. В качестве кандидата могли зарегистрироваться как члены партии, так и беспартийные. Мнение голосующих учтут при формировании списка единороссов на выборы в сентябре.

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