ЧП в Барнауле. Сильный ветер оторвал крепления батута и поднял его в воздух, две девочки были выброшены на трамвайные пути
30 мая 2021, 15:43Источник:
канал 112
Трагедия в развлекательном центре в Барнауле. Сильный порыв ветра оторвал крепления батута и подбросил его в воздух. В тот момент внутри находились несколько детей.
Двое успели выпрыгнуть наружу, а ещё две девочки перелетели через забор на трамвайные рельсы. Их срочно доставили в больницу, но врачи говорят, что они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Одной из них — три года, у нее диагностировали перелом позвоночника. Другой — четыре, у нее перелом основания черепа, травмы легких и живота. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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