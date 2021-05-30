Британский премьер-министр Борис Джонсон тайно женился

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30 мая 2021, 14:01

Фото: с портала «PostNews»

Церемония прошла вчера в часовне Вестминстерского аббатства. Избранницей премьера стала специалист по связям с общественностью Кэрри Симондс. Как выяснили СМИ, свадьба готовилась полгода в строжайшей секретности. «Я был в шоке, когда услышал, кто собирается жениться. Все готовилось очень тихо. Мы сами узнали только вчера», — рассказал один из сотрудников аббатства.

Вчера в 13.30 аббатство закрыли для посетителей, и через полчаса к западным воротам подъехал лимузин — в нем прибыла Симондс, одетая в простое белое платье и без фаты. Только сегодня супруги выложили первое свадебное фото — до этого ни у одного британского издания не было кадров со свадьбы Джонсона. Об этом сообщает «PostNews».

Это третий брак для 56-летнего политика. Первой его супругой была Аллерга Мостин-Оуэн, журналистка и скульптор, а второй — писательница Марина Уилер.

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