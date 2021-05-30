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Современный аэропорт с тазами и ведрами: в недавно построенной воздушной гавани Симферополя потекла крыша после дождя

, 14:10 Источник: Аргументы Недели - Крым

Современный аэропорт с тазами и ведрами: в недавно построенной воздушной гавани Симферополя потекла крыша после дождя
Фото из открытых источников

Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.

Дождь, обрушившийся на Крым 29.05.21 сосредоточил всю силу на Симферополе и окрестностях. Одним из пострадавших объектов оказался симферопольский аэропорт.

На видео, которое снял очевидец, видно, что сплошь залит верхний этаж – рабочие подручными средствами пытаются убрать прибывающую воду.

Напомним, что архитекторами крымской воздушной гавани выступило южнокорейское дизайнерское агентство.

По какой причине крыша аэропорта протекла – брак или недочет – предстоит выяснить специалистам.

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