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30 мая 2021, 14:00 Источник: ТАСС

Roscosmos, globallookpress.com

В России испытали новый ракетный двигатель, проработавший рекордное время. Об испытаниях рассказал главный конструктор АО "КБ Химавтоматики" Виктор Горохов. В эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда" Горохов сообщил, что двигатель смог работать на испытаниях более трёх тысяч секунд, и это является рекордным показателем.

"Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трёх тысяч секунд", - отметил руководитель предприятия. Горохов объяснил, что новый двигатель устроен по замкнутой схеме, что делает его самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.

КБ находится в Воронеже и является разработчиком ракетных двигателей для вторых и третьих ступеней большинства отечественных космических ракет-носителей, в том числе занимается разработкой двигателя РД0124 МС для второй ступени перспективной ракеты "Союз-5".

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