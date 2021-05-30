Власти Израиля ограничат выезд граждан и жителей страны в Россию из-за коронавируса

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30 мая 2021, 13:31 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье заявило, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации израильского Минздрава, правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском.

В министерстве уточнили, что помимо Аргентины и России в "красный список" включены "Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция".

"Разрешения на поездку в эти страны выдается только уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая переболевших коронавирусом и вакцинированных от этой инфекции, возвращающиеся из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома в соответствии с правилами Минздрава (на 14 дней или на 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус). Это распоряжение действует до 13 июня 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости ковидом в различных странах".

Минздрав также выпустил сегодня "предупреждение о серьезном риске заражения для израильтян при путешествиях на Сейшельские острова и Мальдивы, в Уругвай, Боливию, Непал, Парагвай, Чили, Колумбию, Коста-Рику и Тунис". Ведомство также "предостерегает от поездок" в ряд стран, в числе которых Индия, ОАЭ, Болгария, Бельгия, Белоруссия, Грузия, Германия, Филиппины, Танзания, Греция, Латвия и другие.

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