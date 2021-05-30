Все средства хороши. Участник праймериз от «Единой России» собирал голоса через популярный сайт знакомств

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30 мая 2021, 11:12 Источник: Канал «Открытые медиа»

Фото: cоцсети

Для сбора голосов все средства хороши, вот и решил участник праймериз от «Единой России» убедить голосовать за себя с помощью популярного приложения для знакомств.



25-летний Лебедев Виталий прямо в анкете Tinder написал, что является кандидатом в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» по Перовскому одномандатному округу. Он попросил проголосовать за свою кандидатуру на сайте pg.er.ru и описал свою предвыборную программу, которая, кстати, оригинальностью не блещет: сокращение налогов, помощь бизнесу и накопительная пенсия.

По его мнению, раз Tinder подбирает пару на основе геолокации, значит так больше шансов, что его увидят потенциальные избиратели… или избирательницы в данном случае. «Это эксперимент. Tinder в этом плане подходит — там есть поиск по геолокации. Люди в округе посмотрят и смогут проголосовать», — подтвердил вою инициативу кандидат в депутаты.

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