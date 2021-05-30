Стилист Петюк рассказал о главном модном тренде

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30 мая 2021, 10:19 Источник: РИА "Новости"

одежда, pixabay.com

Стилист Денис Петюк в рамках разговора с журналистами рассказал о главном модном тренде. По словам эксперта, в настоящий момент самое главное в выборе одежды - это проявление индивидуальности.

Денис Петюк отметил, что сейчас превыше всего становится идея быть собой и следовать собственному видению моды. Стилист отметил важность того, чтобы в одежде было комфортно не только по ощущениям, но и с точки зрения настроения.

Эксперт также назвал некоторые вещи, которые подойдут практически каждому человеку на каждый день и будут в тренде. По его словам, предпочтение следует отдавать туникам, удлиненным рубашкам, а также поясным сумкам.

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