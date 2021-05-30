За чей счет банкет? Меладзе, Лепс и Брежнева выступали на частной вечеринке сына Лукашенко

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30 мая 2021, 10:24

Фото: musicjet.ru

В Минске сын Лукашенко – Виктор утроил закрытую вечеринку, на которой белорусскую «элита» развлекали звезды российского шоу-бизнеса.

Специально для Веры Брежневой, Григория Лепса, Валерия Меладзе и Emin организовали частный борт, стоимостью 19 600 евро туда-обратно, а встречали артистов бронированные мерседесы, которые доставили их в ресторан «Лебяжий». Как пишут популярные telegram-каналы выступление певцов обошлось в 240 000 долларов. Гораздо дешевле стоили приглашенные «специальные» девушки, с удовольствием обслуживающие гостей тусовки.

Многие пользователи сети интересуются, за развлечения сына Лукашенко заплатили из бюджета Беларуси или … все равно из доходов страны? Ведь бизнес Виктора Лукашенко построен вокруг госпредприятия «Беларуськалий». Отгрузка продукции на 90% идёт через литовскую Клайпеду и приносит ему лично несколько десятков миллионов долларов в месяц.

Виктор Лукашенко — старший сын президента, бывший помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности, генерал-майор запаса, а с февраля 2021 года он еще и является руководителем Национального олимпийского комитета Беларуси.

Кстати, в социальных сетях за выступление в Минске на артистов уже ополчились поклонники — под последними их постами в Instagram полно гневных комментариев.

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