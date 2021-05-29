Не стало основателя российского инфобизнеса Андрея Парабеллума

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29 мая 2021, 22:36

Андрей Парабеллум, фото: info-produkt.ru/

Команда российского бизнесмена Андрея Парабеллума (настоящая фамилия — Косырин) сообщила о его смерти. Он умер на 47 году жизни, в последние несколько недель он лечился от коронавируса.

Победить болезнь, несмотря на все усилия, бизнесмену не удалось. Отмечается, что все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены. Команда намерена и дальше нести в общество миссию, сформулированную Косыриным: "Построить альтернативную систему образования, в которой обучаются 7% населения Земли, с конкретной целью до желаемого результата".

Предприниматель родился в Орле, затем уехал учиться в Москву, после чего переехал в Канаду. Там он основал компанию Xpress Software Inc.

Позже Косырин увлёкся бизнес-тренингами и вернулся в Россию, где создал свои курсы для инфобизнеса. Является совладельцем десятков проектов.

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