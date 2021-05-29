Генпрокуратура получит 3,2 млрд рублей для увеличения соцобеспечения сотрудников

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29 мая 2021, 21:57 Источник: ТАСС

здание Генпрокуратуры, фото: gorliniya.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал распоряжение выделить Генпрокуратуре РФ почти 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Целями выделения средств указываются совершенствование контрольно-надзорной функции и обеспечение бесперебойной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.

Более 2,1 млрд рублей выделяются на разовую выплату сотрудникам ведомства, 638 миллионов рублей - на служебное жилье и 393 миллиона рублей - на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры.

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