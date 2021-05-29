Аргументы Недели Общество 13+

Дочь Шойгу Ксения выходит замуж за блогера

, 20:55

Дочь Шойгу Ксения выходит замуж за блогера
фото: vk.com/stoliarovaleksey

Ксения Шойгу выходит замуж за спортивного блогера из Санкт-Петербурга Алексея Столярова. Об измении в личной жизни девушка написала в Инстаграм в субботу утром: "Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все все и за это утро!!!!"

Ксения Шойгу - дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. 30-летняя девушка - российский общественный деятель и спортивный функционер. "Поздравляю вас, Ксения Сергеевна!" "Поздравляю! Сегодня очень хороший день. Счастья!" - поздравляют Шойгу подписчики.

Невеста опубликовала фото с колечком на безымянном пальчике правой руки и написала признание в любви жениху. Столяров ответил: "Поздравляю, Урааа! Повезло же кому-то", на что Ксения ответила: "Вот ты угораешь".

Столяров на страничке в соцсети Вконтакте выложил фото с невестой и написал: "Как же мне повезло с тобой, люблю тебя. Теперь можно выкладывать с тобой фотки"

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Никол Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности

Никол Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности

Российская Федерация продолжает оставаться главным партнёром Армении по вопросам безопасности, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — главной системой безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью