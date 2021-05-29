Дочь Шойгу Ксения выходит замуж за блогера

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29 мая 2021, 20:55

фото: vk.com/stoliarovaleksey

Ксения Шойгу выходит замуж за спортивного блогера из Санкт-Петербурга Алексея Столярова. Об измении в личной жизни девушка написала в Инстаграм в субботу утром: "Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все все и за это утро!!!!"

Ксения Шойгу - дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. 30-летняя девушка - российский общественный деятель и спортивный функционер. "Поздравляю вас, Ксения Сергеевна!" "Поздравляю! Сегодня очень хороший день. Счастья!" - поздравляют Шойгу подписчики.

Невеста опубликовала фото с колечком на безымянном пальчике правой руки и написала признание в любви жениху. Столяров ответил: "Поздравляю, Урааа! Повезло же кому-то", на что Ксения ответила: "Вот ты угораешь".

Столяров на страничке в соцсети Вконтакте выложил фото с невестой и написал: "Как же мне повезло с тобой, люблю тебя. Теперь можно выкладывать с тобой фотки"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

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