Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил ограничения по COVID-19 до 5 июля

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29 мая 2021, 19:26 Источник: Сайт главы Марий-Эл

фото с сайта mari-el.gov.ru

Глава Марий Эл Александр Евстифеев в субботу, 29 мая, по итогам заседания членов Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявил о продлении действия указа и ограничительных мероприятий по введённому на территории республики режиму повышенной готовности до 5 июля включительно.

В республике отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.

Руководитель Управления Роспотребнадзора Светлана Булатова сообщила, что за последнюю неделю возросли темпы прироста как суточные, так и недельный. Коэффициент распространения превышает единицу, что также свидетельствует об интенсивности эпидпроцесса.

По данным Роспотребнадзора, за последние две недели отмечен рост внебольничных пневмоний в 1,5 раза, в том числе и пневмоний коронавирусной этиологии. В 2 раза увеличилась госпитализация с подтверждённой коронавирусной инфекцией. В республике выявлены индийский геновариант в двух случаях и британский вариант в трех случаях.

Замминистра здравоохранения Татьяна Бастракова проинформировала, что за последнюю неделю коечный фонд увеличен на 45 коек с 370 до 415. По состоянию на 28 мая в 7 медицинских организациях проходят лечение 312 пациентов. Занято 75% от развернутого коечного фонда.

По состоянию на 28 мая в республику поступило 63 610 комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак, ЭпиВакКорона и КовиВак.

Процент использования вакцины медицинскими организациями в республике составил 88% (среднее по Российской Федерации - 88%).

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