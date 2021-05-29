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Житель России пожаловался в КС из-за штрафа в 31 миллион рублей за долларовый перевод

, 17:51 Источник: ТАСС

Житель России пожаловался в КС из-за штрафа в 31 миллион рублей за долларовый перевод
суд, фото: pixabay.com

ФНС оштрафовала россиянина Николая Кузнецова на 31 миллион за долларовый перевод в 2014 году. Он жаловался в московский суд, ЦБ и Европейский суд по правам человека, но его нигде не поддержали.

Следующей инстанцией стал Конституционный суд РФ, который принял к рассмотрению жалобу россиянина.
Кузнецов хотел перевести почти 616 тысяч долларов из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако средства туда так и не дошли. Выяснилось, что перевод осуществлялся через счет в американском банке, но он был там заблокирован из-за санкций против российской финансовой организации.

Кузнецов подал в суд на Транскапиталбанк, требуя от него вернуть деньги. Он указал, что средства не были получены по вине этого банка, так как его сотрудники должны были знать о санкциях и последствиях. Мосгорсуд счел санкции "обстоятельствами непреодолимой силы", банк был освобожден от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком. Через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию. Но радоваться было рано.

В 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Налоговики посчитали, что россиянин в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 миллион рублей.

Конституционный суд (КС) России проверит на соответствие конституции нормы российского законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание. 

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