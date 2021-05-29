Мэр Риги предложил президенту Беларуси обратиться в Гаагский суд

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29 мая 2021, 17:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело на мэра Риги Мартиньша Стакиса и главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича. Глава столицы Латвии считает, что это «безумие режима во всей красе».





«Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю г-ну Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском суде. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы», - заявил г-н Стакис.



Напомним, 24 мая в Риге мэр столицы и глава МИД Латвии заменили государственный флаг Белоруссии на исторический бело-красно- белый.



Сегодня, 29 мая, в Риге прошел пикет в поддержку белорусской оппозиции, собрались около 20 человек.



В руках у протестующих были плакаты с фотографиями и датами людей, убитых во время протестов в Беларуси. Еще на одном плакате был нарисован мэр Риги как супергерой.





Кто был инициатором пикета?



Местное белорусская община. Организаторы пикета отметили, что в субботу был арестован незарегистрированный кандидат на должность президента Сергей Цихановский.



«Мы объявляем 29 мая – день, когда был задержан Сергей Цихановский, днем солидарности. В этот день по всему миру будет организована акция солидарности с Белоруссией», - заявили организаторы митинга.

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