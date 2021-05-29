Глава Латвийской федерации хоккея раскритиковал замену государственного флага Беларуси

На пресс-конференции глава Латвийской федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис раскритиковал замену официального флага Белоруссии на оппозиционный красно-белый.
По словам г-на Калвитиса, было бы соответствующим разместить флаг оппозиции, например, у здания Рижской думы, а не в месте официального проведения ЧМ.
«Поддержка белорусской оппозиции является нормальным политическим жестом и выражением симпатии. Но это не нужно было связывать с ЧМ. Политики используют спорт в своих целях, но неправильно делать ответственными за это спортсменов. В знак солидарности с Белоруссией, многие команды выразили желание снять и собственные флаги».
По мнению г-на Калвитиса, безопасность флага Латвии на следующих ЧМ может оказаться под угрозой. В следующем году первенство мира пройдет в Финляндии, а годом позже в Санкт-Петербурге.
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