Главный тренер сборной Латвии по хоккею: Мы играли на высоких скоростях

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29 мая 2021, 16:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Вчера, 28 мая, сборная Латвии по хоккею потерпела третье поражение на ЧМ: сборная Норвегии обыграла латвийских спортсменов со счетом 4:3. Команда Боба Хартли занимает четвертое место в группе В.



Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли так прокомментировал данный матч: «Мы играли на высоких скоростях и создали хорошие моменты для взятия ворот. Пропущенный гол в меньшинстве в начале второго периода притормозил нас. Мы стали гоняться за ним. Мы допустили индивидуальные ошибки. Норвегия воспользовалась своими шансами, заставили нас заплатить».



Боб Хартли подчеркнул, что в оставшихся матчах с финнами и немцами нужно обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы в плей-офф.

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