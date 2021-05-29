Главный тренер сборной Латвии по хоккею: Мы играли на высоких скоростях

Вчера, 28 мая, сборная Латвии по хоккею потерпела третье поражение на ЧМ: сборная Норвегии обыграла латвийских спортсменов со счетом 4:3. Команда Боба Хартли занимает четвертое место в группе В.
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли так прокомментировал данный матч: «Мы играли на высоких скоростях и создали хорошие моменты для взятия ворот. Пропущенный гол в меньшинстве в начале второго периода притормозил нас. Мы стали гоняться за ним. Мы допустили индивидуальные ошибки. Норвегия воспользовалась своими шансами, заставили нас заплатить».
Боб Хартли подчеркнул, что в оставшихся матчах с финнами и немцами нужно обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы в плей-офф.
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