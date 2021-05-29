Билеты на ЧМ по хоккею будут стоить до 340 евро

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29 мая 2021, 16:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Билеты на ЧМ по хоккею в Риге будут стоить на финальную игру в пределах 340 евро. Об этом сообщили организаторы ЧМ на пресс-конференции.



Организаторы сообщили, что билеты на матчи группового этапа будут стоить 110 евро, на четвертьфиналы – 165 евро, на полуфиналы – 220 евро, на матч за третье место – 280 евро, на финал – 340 евро.



Более того, при тех ограничениях, которые действуют сейчас в Латвии, количество зрителей на турнирах не должно превышать четвертой части от вместимости аренды.



По мнению организаторов, ЧМ терпит большие убытки и прибыль от билетов покроет только часть издержек: цена на билеты принималась с учетом лимитированного количества зрителей на аренах.



Глава Латвийской федерации хоккея Айгар Калветис отметил: «Большую часть расходов по проведению ЧМ берет на себя Международная федерация хоккея. И чтобы частично покрыть расходы, деньги от продажи билетов поступят в распоряжение IIHF. Конечно, из доходов мы, как организаторы, покроем небольшую часть своих издержек».



Кстати, билеты смогут приобрести не все желающие: болельщики только тех стран, из которых при прибытии в Латвию не нужно соблюдать самоизоляцию и с условием, что организаторы смогут определить, есть ли у них сертификат Covid-19.



На данный момент в списке «безопасных стран» числится только Великобритания и Финляндия.

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