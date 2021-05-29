Власти Ульяновской области дополнили указ о вакцинации против коронавируса

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29 мая 2021, 11:04 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

В администрации губернатора Ульяновской области дополнили ранее подписанный главой региона указ о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19. Об этом сообщил руководитель государственно-правового управления администрации главы региона Алексей Преображенский.

Указ был скорректирован после жалоб местных жителей и предпринимателей.

Указ обязывал работодателей перевести на удаленку не менее 40% невакцинированных сотрудников, если численность вакцинированных и имеющих антитела работников менее 60% от общего штата предприятия.

Если обладающих иммунитетом от коронавируса более 60%, то на удаленку должны отправиться не менее 10% невакцинированных сотрудников. Работодатели обязаны обеспечить проведение тестирования на наличие COVID-19 всех работающих невакцинированных сотрудников не реже одного раза в две недели.

В четверг, 27 мая, на встрече предпринимателей с главой региона Николай Солодовников заявил, что подписанный указ о вакцинации ставит малый и средний бизнес в очень сложное положение.

По словам Солодовникова, малый и средний бизнес не в состоянии соблюсти требования указа.

Преображенский сообщил, что подготовленными дополнениями к указу устанавливается переходный период сроком в один месяц, в течение которого не будут производиться проверки предприятий и организаций. Региональному минздраву поручено организовать выездные пункты вакцинирования по заявкам предприятий. Принципиальных изменений требований указа в части вакцинации и перевода на удаленную работу не предвидится. К вопросу бесплатного тестирования предполагается вернуться после подсчетов возможностей и потребности.

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