Юрист предупредил, что лишиться квартиры можно из-за долгов родственников

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29 мая 2021, 09:19 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Владельцы квартиры могут лишиться недвижимости из-за долгов своих родственников. Такое предупреждение россиянам сделал юрист Станислав Данилов. Адвокат рассказал, что существует несколько сценариев, когда на недвижимость претендуют кредиторы родственников и имеют реальную возможность забрать квартиру за их долги.

Это происходит в случае, если должник со своим родственником договорился и передал квартиру именно с целью спрятать ее от кредиторов.

Также поводом для расторжения сделки может стать и цена, по которой должник продал родственнику квартиру. Если она будет слишком низкой, то кредиторы и суд сочтут это неравноценным встречным предложением, расторгнут сделку и пустят квартиру с молотка.

Еще один случай, когда квартиру могут отобрать за долги родственника, касается имущества супругов. По словам юриста, приставы проверяют человека по базам и обнаруживают, что никакого имущества на него не записано. В такой ситуации кредитор имеет право обратить в суд с иском о выделении из того имущества, которое записано на другого супруга, его доли из права общей собственности.

"Практика записывать все имущество на вторую половинку давно не работает", - подчеркнул Станислав Данилов.

Адвокат добавил, что сейчас кредиторы могут справиться и с брачным договором. "Есть несколько индикаторов того, что этот договор не защитит. Во-первых – это если он был заключен после того, как у одного из супругов начались проблемы, - такой договор могут оспорить и все равно добраться до имущества. Второй сценарий – это когда договор заключен давно, но с серьезным перекосом в пользу одного из супругов", - рассказал Данилов и пояснил: "Когда одному из супругов принадлежит все, а другому – ничего". Адвокат предупредил, что "такие договоры оспариваются".

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