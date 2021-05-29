Адвокат Постанюк раскрыл нюансы предоставления длинных выходных в июне

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29 мая 2021, 08:59 Источник: Российская газета

календарь, фото: pixabay.com

Адвокат Владимир Постанюк сообщил о длинных выходных в июне. Он пояснил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням.

«В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника. Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днём», - добавил эксперт.

Постанюк уточнил, что для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) - праздничный день, 13 июня (воскресенье) - выходной, 14 июня (понедельник) - выходной, перенесённый с субботы. Однако, адвокат объяснил, что для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. 12 июня – праздничный день, а с 14 июня начинается стандартная рабочая неделя.

Независимо от длительности рабочей недели 11 июня является предпраздничным рабочим днем и рабочее время сокращается на час, напомнил он. При этом, если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно, то сотруднику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке. По его словам, если праздничный выходной день не может быть предоставлен, например, из-за занимаемой должности, то рабочее время должно оплачиваться минимум в двойном размере (ст.153 ТК РФ).

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