Астроном Угольников анонсировал первое за 50 лет кольцеобразное затмение в России

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29 мая 2021, 08:09 Источник: РИА Новости

затмение, фото: pixabay.com

Астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников сообщил, что через неделю россияне впервые за 50 лет смогут кольцеобразное затмение.

«Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока», - пояснил он.

Угольников отметил, что в Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на «откушенное яблоко». По его словам, при такой затененности на Земле не будет никакого потемнения. Если человек вовремя не посмотрит на Солнце, то ничего не заметит, уточнил он. Максимум затмения наступит в 14.27 (мск).

При этом эксперт поделился, что жителям северо-востока Якутии поведет больше, поскольку они смогут наблюдать кольцеобразное затмение, когда Луна перекроет Солнце на 94%.

Еще одно солнечное затмение в 2021 году будет полным и наступит 4 декабря. Увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.

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