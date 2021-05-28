Евгений Плющенко показал, как обучает 8-месячного сына ходить

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28 мая 2021, 22:31

Евгений Плющенко, фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как учит своего восьмимесячного сына Арсения ходить. "Арсюха — шустрый малый", — подписал фотографии довольный отец.

Фигурист дает возможность мальчику совершить свои первые шаги, и у Арсения это неплохо получается.

"Шустряк, пусть будет счастлив"; "Какой крошечный малышок,а уже топ-топ с папочкой"; "Как ему хочется быстрее начать ходить. Мне показалось, что он прям радуется, когда у него появляется возможность потопать ножками", пишут поклонники Плющенко в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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