Новый документальный фильм расскажет о взаимоотношении The Beatles с Индией

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 21:06 Антон Дубровский, Журналист

Фото: beatles.ru

Новый фильм «The Beatles и Индия» объединил в себе архивные кадры и свидетельства очевидцев этой знаменитой поездки музыкантов, что позволит более подробно рассказать об их путешествии и пролить свет на то, что пока еще мало освещено - на уникальное культурное взаимодействие, которое произошло между группой и этой страной.



Не нужно быть супер-поклонником The Beatles, чтобы знать, что у них были особые отношения с Индией. Джон, Пол, Джордж и Ринго проявляли активный интерес к культуре страны и национальной классической музыке, влияние которой, в частности, нашло свое отражение в песнях группы на альбомах «The White Album» и «Abbey Road». Песни этих альбомов, в основном, были написаны именно во время длительного пребывания группы на субконтиненте, а вот собственное влияние The Beatles на индийскую публику оказалось менее хорошо задокументировано.



Новый документальный фильм, премьера которого состоится на Азиатском Кинофестивале Великобритании в следующем месяце (6 июня), должен изменить этот недочет. Режиссеры Аджой Бозе (Индия) и Питер Комптон (Великобритания) собрали часы редких архивных кадров, большая часть которых никогда никому раньше не была доступна, а также аудиозаписи, фотографии и свидетельства тех очевидцев, которые могут рассказать о некоторых моментах из истории пребывания группы в Индии то, что никогда не рассказывалось раньше.



В основу фильма легла книга автора Аджоя Бозе под названием «Через Вселенную – The Beatles в Индии», которая была опубликована в 2018 году.



Фильм начинается с рассказа о том, как The Beatles впервые приехали в Индию в феврале 1968 года в поисках творческого вдохновения, и духовного руководства, а в случае Харрисона получения ускоренного курса по игре на ситаре от композитора-виртуоза Пандита Рави Шанкара. Видеодокументы, показывающие эту пару артистов, вместе деликатно перебирающих струны своих инструментов на безмятежном фоне под открытым небом, дают четкое представление о приверженности музыке, мастерстве и открытости, которые сделали Харрисона таким выдающимся талантом.



Самым известным о поездке The Beatles в Индию является то, что именно во время этого визита ливерпульская четверка познакомилась с Махариши Махеш Йоги (неоиндуистский проповедник, основатель трансцендентальной медитации и программы «ТМ-Сидхи»). В ашраме (обитель мудрецов и отшельников в древней Индии, которая обычно располагалась в отдалённой местности - в горах или в лесу) Махариши на окраине Ришикеша в Северной Индии группа изучала трансцендентальную медитацию вместе с такими артистами, как Донован (шотландский музыкант), Миа Фэрроу (американская актриса) и Майк Лав из The Beach Boys, каждый из которых надеялся на дальнейшее свое художественное развитие и чувство личной самореализации. Тем не менее почтение The Beatles к гуру постепенно угасло, и один за другим они вернулись домой в Англию, где осудили его сомнительные практики.



Важно отметить, что документальный фильм называется «The Beatles и Индия» – в нем основное внимание уделяется наследию Битломании в индийской популярной культуре, а также духовному ретриту (уединению) группы в начале 1968 года. Некоторые из самых привлекательных кадров, доступных в фильме, показывают четырех молодых мужчин с характерными стрижками, одетых в мохеровые костюмы и развлекающих восторженную толпу в ночном клубе. Стоит отметить, что музыка The Beatles отсутствует в фильме, хотя это, практически, не умаляет вашего общего впечатления от фильм а, все эти песни вы все равно, скорее всего, слышали раньше тысячу раз.

Фильм также сопровождается саундтреком, в котором звучат современные кавер-версии на песни The Beatles индийских исполнителей, вдохновленных этой исторической поездкой.



Таким образом, в то же самое время, когда The Beatles провели несколько месяцев, впитывая звучание и ежедневные ритмы Индии, происходил и обратный процесс взаимовлияния. Как свидетельствуют различные эксперты и музыканты в течение фильма, Потрясающая Четверка изменила Индию так же сильно, как и она их самих. Более полувека спустя после этой широко освещавшейся поездки в Индию, это взаимовлияние все еще ощущается как в Индии, так и везде.



Мировая премьера «The Beatles и Индия» состоится в воскресенье, 6 июня, в рамках Азиатского Фестиваля Великобритании. В прокате фильм будет доступен с осени.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости