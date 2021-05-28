Вам телеграмма. Только анонимная. О фейках, лжи и пропаганде в телеграмм-каналах и прочем интернете

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 20:59

Фото: Lori

До сих пор не утихают споры о том, когда же часть средств массовой информации окончательно уйдёт в прошлое. Лет двадцать назад многие были уверены, что телевидение вытеснит печатные СМИ; затем ждали окончательной победы интернет-версий изданий, теперь ожидается, что все заменят соцсети - где каждый сам себе журналист и рупор общественного мнения. Словом, перефразируя крылатую фразу из культового советского фильма: «...один сплошной интернет».

Ничего плохого в этом нет. Информационная среда развивается, и разные форматы меняют друг друга. Главное - сохранить ключевые принципы: доверие к информации и ответственность за её достоверность. И неважно, блог это или лицензированное СМИ, читатель нигде не хочет быть обманутым. Поэтому информационный мир и у нас, и за рубежом, постепенно начинает совмещать принципы свободы слова и ответственности за клевету, в том числе и для блогеров. Ведь иной автор блога - это уже популярный информационный бренд, почище некоторых СМИ.

А если автор отсутствует «как класс», и принцип анонимности возведён в абсолют? Речь о пресловутых телеграм-каналах, где, получается, писать можно буквально все, что вздумается, не беспокоясь о достоверности и тем более об ответственности за свои слова.

Если задуматься, эти каналы являются ничем иным, как «серой» или даже «чёрной» зоной информационного пространства. Типа Даркнета с наркотиками и педофилией. Эдакий грязный рынок информации - и не просто грязной, но и в большинстве случаев лживой.

Аналогия с нелегальной торговлей в Даркнете и вообще с рынком вполне уместна. Ведь просто так пустить слухи и гадости - это устроит лишь горстку закомплексованных людей. Реклама в грязных компроматных каналах - тоже редкий гость. Поэтому на этом рынке практически безраздельно царствует его величество Чёрный пиар.

Стоит ли говорить, что стиль таких постов является, умно выражаясь, радикально негативным и призван на эмоциональном уровне обесценивать национальные ценности, подрывать репутацию государственных деятелей и представителей крупного бизнеса при отсутствии реальной аргументации. Проще говоря - хамство, прямые оскорбления и издевательства. Легко можно убедиться самому, «полистав» такие каналы, как Котёл #6, Страна и народ, PZDC, Компромат под СКрепкой, Арбитр, Компромат 2.0, тот же ВЧК-ОГПУ; или сайты с громкими названиями: Преступная Россия, Русский криминал, Компромат групп, Рукомпромат.

Давайте на примерах. Вот пример поста «Компромата под СКрепкой»:





Очень наглядно. Просто лепишь на людей штампы криминальных деятелей – и все дела. Чего стесняться – анонимно же. И не за так, надо полагать.

В принципе, в этом стиле можно не только постить любую чушь и брать за это деньги, но и просто разогревать аудиторию, хайпом поддерживая сомнительную популярность своего канала. Но это еще цветочки. Вот ягодки:







Нет, понятно, народ не больно-то любит олигархов, и связанные с ними скандалы тоже помнятся хорошо. Но чтоб так размашисто, и всего-то по теме реорганизации производства Русала… А что, так можно было?!

Можно-можно. Переходим к телеграм-каналу PZDC (за как бы англоязычной аббревиатурой названия которого скрывается вполне отечественное ругательство). Тут в ходу такие же ломовые приемы и обороты: «обокравший казахов очкарик-технократ» (это об одном из губернаторов), «Роскосмос» - значит воруют», и так далее.

Или, опять же, просто грязный поток сознания с претензией на аналитику и тайное знание:







Особенно подкупает оценка речевой функции и чувств Эльвиры Сахипзадовны. Явно все высосано из пальца вокруг не сильно громкой новости (либо дело в заказе ненавистников ЦБ либо конкурентов Сбера).

А чтобы разместить текст информационного наезда - достаточно списаться по контактному адресу телеграм-канала. Вот так-то. Какой там «закрытый секретный мир» матёрых пиарщиков, связанных с серьёзным бизнесом, властью и спецслужбами! Где-то, наверное, такой и есть, но только не в сфере телеграмм-каналов и анонимных сайтов с подборками неизвестно откуда взявшегося «компромата». Фактически любой может связаться и договориться, были бы деньги (которыми анонимно рассчитаться тоже не проблема).

А можно ведь и не ждать, пока кого-то информационно «закажут», а он в панике прибежит предлагать деньги за удаление этой информации, а то и ставить «блок» на целый год.

Нужно просто методично «мочить» выбранный объект, размещая посты, скажем, раз в неделю. Постить либо откровенные фейки, либо многократно переписывать давно известные факты. Еще полезно отслеживать любые новости, связанные с выбранными объектами, в том числе позитивные. Дали орден - на тебе ушат помоев в тот же день! Так, глядишь, и созреет клиент. И заплатит, чтобы отстали.

Ничего не напоминает? Правильно, самое настоящее вымогательство. Но, увы, очень востребованное на медиа-рынке. Администраторов компромат-ресурсов не пугает печальная участь администраторов известных каналов «Футляр от виолончели» и «Устинов троллит», которых привлекли к уголовной ответственности. Вместе с тем их история наглядно иллюстрирует, что рано или поздно отвечать за слова (а тем более за клевету и вымогательство) все равно придётся.

Но пока «застят глаза» деньги. Очень большие деньги. К примеру, стоимость телеграм-канала «Футляр от виолончели» перед его закрытием оценивалась более чем в 2 миллиона долларов, а цена на публикацию или удаление негативного материала на большинстве каналов и сайтов такого пошиба составляет от 500 до 2000 долларов.

Что остаётся читателю, то есть потребителю информации? Только изначально не воспринимать подобные информационные площадки как достоверный источник. Анонимки во все времена не пользовались доверием. Но даже если брать не моральную, а профессиональную точку зрения, то очевидно, что ставить знак равенства между анонимностью и достоверностью нельзя никак.

Причем подобного мнения придерживаются и критично настроенные деятели. Например, главный редактор оппозиционной радиостанции «Эхо Москвы» А. Венедиктов, которого трудно заподозрить в покушении на свободу слова, заявлял, что любой анонимный источник не может быть средством получения информации, потому что за публикуемые в нём сведения никто не несёт ответственности.

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