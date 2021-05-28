Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело на главу МИД Латвии и мэра Риги

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28 мая 2021, 20:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Риге на главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса.

«Рассмотрев распространенные в СМИ сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич пока не прокомментировали данную ситуацию…

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