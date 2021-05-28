Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело на главу МИД Латвии и мэра Риги

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Риге на главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса.
«Рассмотрев распространенные в СМИ сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич пока не прокомментировали данную ситуацию…
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.