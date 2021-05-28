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28 мая 2021, 17:01 Источник: Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Осужденному на 18 лет колонии строгого режима бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву предъявили новое обвинение. Его подозревают в покушении на убийство бизнес-партнера Максима Краснова в 2009 году.



Ранее за это преступление в разные годы были осуждены криминальные авторитеты Олег Сухочев и Виктор Калин. Причем сам Максим Краснов заявлял в суде о непричастности Контеева к делу. Напомним, что в 2014 году Виктора Контеева осудили на 18 лет за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам.



Следствие утверждает, что бывший вице-мэр Екатеринбурга в 2009 году заказал криминальному авторитету Виктору Калину убийство своего компаньона Максима Краснова, чтобы получить контроль над компанией ООО «Урал» (Курганская область). Она находилась на границе с Казахстаном и занималась растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые далее направлялись в Екатеринбург.



За помощью Калин обратился к Олегу Сухочеву. Авторитеты избили Максима Краснова металлическим тросом, но завершить задуманное им помешали оказавшиеся поблизости знакомые бизнесмена.



Тем не менее, по версии следствия, подельники все же похитили у Краснова его долю в компании и имущество на сумму около 10 млн рублей. Сухочев в 2015 году был осужден на 22 года колонии строгого режима, а Калину в 2020 году предъявили 12 лет колонии.



Адвокат Виктора Контеева Сергей Колосовский заявляет о его непричастности к преступлению:



«В суде было установлено, что Калин, действуя в своих личных интересах, с целью скрыть хищение и растрату им денежных средств ООО «Урал», организовал совершение преступлений в отношении Краснова. Суд апелляционной инстанции указал, что при описании совершенных Калиным преступлений, формулировок, свидетельствующих о виновности в преступлениях другого лица, в том числе Контеева, не было. Несмотря на это уголовное преследование Контеева продолжилось».



«Он и так осужден по сфабрикованному силовиками и бывшими бизнес-партнерами делу. Если по новому эпизоду его осудят, то срок заключения увеличится, тогда на УДО он не сможет претендовать в ближайшее время. У нас есть ощущение, что, учитывая его возраст и проблемы со здоровьем, силовики добиваются того, чтобы он не вышел из колонии живым. Его там просто угробят», - считает адвокат.



По его словам, следствие интересует только имущество, оставшееся под контролем семьи Контеевых. Он напомнил, что семье принадлежала овощебаза №4 в Екатеринбурге, конфликт вокруг которой изначально и стал поводом для уголовного преследования Виктора Контеева. Также адвокат отметил, что ранее «криминальными персонажами» предпринималась попытка захвата ТЦ «Белка-маркет», принадлежащего семье Контеевых, но после ряда уголовных и гражданских дел его удалось отстоять.





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