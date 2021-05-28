Латвия может оштрафовать IIHF за рекламу

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28 мая 2021, 17:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Международная федерация хоккея может быть оштрафована за рекламу азартных игр, которые в Латвии запрещены.

Во время ЧМ по хоккею данная реклама имеет место «присутствовать» на матчах. Об этом сообщает начальник Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне.

По словам г-жи Бирне, Инспекция по надзору за азартными играми уже в первый день ЧМ заметила, что на бортах и на льду площадки в «Арене-Рига», где проводятся матчи размещен логотип, зарегистрированной в России спортивного тотализатора «Лига ставок».

Как удалось выяснить, у «Лиги Ставок» нет лицензии для оказания услуг в Латвии. Получается, что реклама нелегальна. По закону азартных игр Латвии такая реклама запрещена в стране, исключая случаи, если азартные игры рекламируются около мест организации азартных игр.

«хоккейная площадка не соответствует определению в законе. В Латвии этот организатор азартных игр не является лицензированным, поэтому он рекламируется нелегально», -заявила г-жа Бирне.

Инспекция по надзору обратилась в Федерацию хоккея Латвии, «Арену-Рига», министерство Образования и науки, Национальный совет по электронным СМИ, чтобы вынести наиболее подходящее решение.

Что может ожидать компанию за подобную рекламу в Латвии?

Могут применить штрафные санкции.

«Это будет непросто, учитывая, что рекламный договор заключала международная организация. Но в любом случае, законы Латвии надо выполнять каждому», - констатировала Сигне Бирне.

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