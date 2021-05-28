В России отмечают День пограничника

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28 мая 2021, 17:00 Источник: Пресс-служба Кремля

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России 28 мая отмечают День пограничника. Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.

«Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений», - говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил, что «сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, чётко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, честно служат России».

Сегодня салютный дивизион ЗВО по этому поводу произведет праздничный артиллерийский салют в Москве.

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