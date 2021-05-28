В столице Латвии появилась копия мурала с минскими диджеями

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28 мая 2021, 16:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рядом с Латвийским Национальным художественным музеем в Риге установили необычную инсталляцию…

В Риге появилась копия мурала со знаменитыми диджеями с минской «Площади перемен».

Данный арт-объект появился в столице Латвии в рамках «Рижского фотомесяца».

«Диджеями перемен» назвали звукооператоров, которые летом 2020 года на официальном мероприятии включили песню Виктора Цоя «Перемен».

«Перемен требуют наши сердца».

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