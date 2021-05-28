​Журналисты нашли родственников погибшего на Кубани в годы ВОВ лётчика

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28 мая 2021, 16:18

Личный архив семьи/"Кубанский плацдарм"

Поисковики и журналисты совместными усилиями отыскали родственников кубанского летчика Виктора Дорошенко, который погиб в небе над хутором Голубовский в 1943 году. Информацию о розыске родных красноармейца СМИ опубликовали ещё весной прошлого года.



В начале мая 2021 года главред сайта "МК на Кубани" Егор Харитонов встретился с внучкой легендарного и незаслуженно забытого летчика Натальей Евдокимовой. Журналист вручил ей обломок штурвала от самолета деда, за который тот держался в последнем своём бою.



Виктор Дорошенко в своё время сбил двух немецких ассов, обладателей высшей военной награды фашистской Германии — Рыцарского креста. По словам замруководителя поискового отряда "Кубанский плацдарм" Евгения Порфирьева, кубанский пилот может быть единственным лётчиком Советского Союза, которому удалось совершить такой подвиг.



Обломки самолёта Дорошенко поисковики обнаружили в тех местах, которые были указаны в военных сводках. На поиски ушло почти два года. Кроме того, время, когда специалисты могли работать с металлоискателями, было жестко ограничено сельхоз работами.



Подробнее о судьбе легендарного лётчика и о том, как её удалось установить, читайте в статье "МК на Кубани".

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