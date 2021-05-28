Генерал ВСУ Виктор Назаров признал, что Украина с 2007 года разрабатывает план войны с Россией

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28 мая 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Украина с 2007 года разрабатывала план войны с Россией. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров в эфире телеканала UkrLife.tv раскрыл информацию о том, что генеральный штаб страны начал готовиться к вооруженному конфликту с Москвой после речи президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года.

Украинский генерал заявил: "Мы не ждали у моря погоды. Разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией".

По его словам, ВСУ готовились также и к сценарию вооруженного столкновения на востоке Украины — в Донбассе и на Крымском полуострове. Но, как отметил Назаров, воссоединение Крыма с Россией все равно застало ВСУ врасплох.

"С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму - да, это было довольно неожиданно", — пояснил украинский генерал.

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