ЧМ по хоккею: как известные люди Латвии оценивают сборную своей страны

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28 мая 2021, 15:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 28 мая, на ЧМ по хоккею в Риге сборная Латвия проведет матч против сборной Норвегии. Накануне, 27 мая, латвийские спортсмены уступили сборной США со счетом 2:4. Пока сборная Латвии чередует победы с поражениями. Как оценивают известные люди Латвии сборную своей страны?

Экс-президент Латвийской федерации хоккея Киров Липман поделился своими впечатлениями с латвийскими СМИ:

«Спортивный уровень турнира очень низкий. Я знал, что так будет. Знал, что это будет самый слабый из всех ЧМ, в которых Латвия принимала участие. Я оцениваю возможности сборной Латвии исходя из того, что в финале Олимпиады в 2018 году играла Германия. Глядя на то, какие команды привезли другие, сборная Латвии должна занимать высокое место. Если сборная не войдет в четвертьфинал, то это можно считать провалом. Кто будет главным фаворитом ЧМ? У меня нет четкого ответа. Россия, например, умудрилась продуть словакам… Что касается ситуация, которая возникла с заменой флага, то считаю, что спортсменов неправильно наказывать за грехи политиков. Если бы сейчас официально объявили, что у Беларуси теперь новый флаг, тогда и надо было бы менять, а сейчас… Нравится или нет, но у Беларуси есть своя государственная символика».

Леонид Тамбиев, в прошлом нападающий сборной Латвии:

«Я считаю, что четвертьфинала – потолок для сборной Латвии на этом турнире. Исходя из матчей, то лучшими игроками я бы назвал Матиса Кивлениекса, Кристиана Рубинса и Родриго Аболса. Кто может стать фаворитом? Сложно сказать… Возможно, россияне, американцы».

Сложно не упомянуть «выходку» мэра Риги Мартиньша Стакиса, который заменил флаг Беларуси и считает свои действия правильными: многие латвийцы недовольны тем, что мэр столицы не занимается городом, а меняет флаги. Горожане напомнили г-ну Стакису о его прямых обязанностях: стали публиковать фотографии столицы Латвии с проблемами, например, на дорогах, сопровождая хештегами СкатисНачниРаботать.

А что касается латвийских болельщиков, то они, как всегда, прекрасны: и в «горе, и радости» поддержат своих латвийских кумиров.

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