Видео, как крымский чиновник вышел из шкафа во время совещания с губернатором

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 15:38 Источник: РИА "Новости"

Крым, фото: pixabay.com

Во время видеосовещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым, посвященного проектам инфраструктуры, из шкафа вышел чиновник. Этот эпизод попал на запись. Совещание из-за этого не прерывалось.

Пользователи Сети шутят, что в шкафу мужчина нашел вход в Нарнию. Или же там прятался чей-то любовник, которому, по всей видимости, уже «не хватало воздуха».

В пресс-службе Министерства транспорта Крыма сообщили, что фрагмент видео совещания истолкован ошибочно, эта дверь является входом в соседний рабочий кабинет. Человек, который появляется во время совещания, является первым заместителем начальника Службы автомобильных дорог Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости