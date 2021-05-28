Видео, как крымский чиновник вышел из шкафа во время совещания с губернатором

Во время видеосовещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым, посвященного проектам инфраструктуры, из шкафа вышел чиновник. Этот эпизод попал на запись. Совещание из-за этого не прерывалось.
Пользователи Сети шутят, что в шкафу мужчина нашел вход в Нарнию. Или же там прятался чей-то любовник, которому, по всей видимости, уже «не хватало воздуха».
В пресс-службе Министерства транспорта Крыма сообщили, что фрагмент видео совещания истолкован ошибочно, эта дверь является входом в соседний рабочий кабинет. Человек, который появляется во время совещания, является первым заместителем начальника Службы автомобильных дорог Крыма.
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