Суд взыскал в пользу Голунова 5 млн рублей с подбросивших ему запрещённые вещества полицейских

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28 мая 2021, 15:20

фото: pixabay.com

Мосгорсуд в пятницу, 28 мая, взыскал в пользу Ивана Голунова пять миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные журналисту наркотики. Решение суда по гражданскому иску объявил судья Сергей Груздев.

С каждого из фигурантов дела, пяти бывших правоохранителей, в пользу Голунова взыскано по одному миллиону рублей, - передает РИА Новости.

Мосгорсуд приговорил Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева к восьми годам колонии общего режима. Сотрудничавший со следствием Денис Коновалов приговорен к пяти годам лишения свободы. Главный фигурант дела Игорь Ляховец осужден на 12 лет лишения свободы. Также суд лишил осужденных специальных званий, - сообщает АГН "Москва".

Журналиста задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

Судом установлено, что в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотиков. Подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и незаконно хранились и перевозились.

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