В Минсельхозе прокомментировали информацию «Росптицесоюза» о возможном дефиците куриных яиц

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28 мая 2021, 14:26

фото: pixabay.com

В Минсельхозе РФ не ожидают дефицита куриных яиц и считают ситуацию на рынке птицеводческой продукции в России стабильной. Комментарий ведомства последовал после заявления заместителя гендиректора «Росптицесоюза» Елены Степановой.

Она накануне заявила, что производители пищевого яйца в последние недели столкнулись с резким падением закупочных цен. По данным Степановой, себестоимость яиц составляет не менее 50 рублей за десяток, но ретейлеры берут продукцию по 30-35 рублей. По ее мнению, дальнейшее снижение может спровоцировать нехватку товара.

Сообщение министерства приводит РИА Новости: «Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как ... комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке».

Как отметили в Минсельхозе, благодаря комплексу мер поддержки отрасли цены уменьшились после резкого роста в начале года. По состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц упала на 19,5%, второй категории — на 10,9%. В ведомстве назвали причины такой динамики - замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Также в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются, поскольку уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости.

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