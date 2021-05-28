Правительство пересмотрит систему оплаты труда медиков

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 13:54

Новая система расчёта зарплаты врачей будет принята через два года. Новшество позволит избежать дефицита медицинских кадров в российских регионах.



Пилотный проект новой системы расчёта зарплаты будет реализован в семи субъектах страны. Он будет длиться в течение года. В частности, оклад формироваться в зависимости от должности специалиста и экономических показателей региона. При этом он не может стать меньше. В Минтруде заинтересованы в выравнивании оплаты труда во всех регионах страны, чтобы медики не переезжали в другие субъекты в поисках высокой зарплаты.



В профсоюзе «Действие» считают наличие огромной разницы в зарплатах медиков дискриминацией. Важно, чтобы зарплата не разнилась не только между регионами, но и в рамках одного учреждения здравоохранения. Управленцы, главврачи, как правило, получают зарплату в несколько раз больше простого персонала.



Итоги пилотного проекта будут подведены к июню 2022 года. К этому времени чиновники определят основные источники финансирования отрасли, а также всю систему оплаты труда медиков. О полноценном переходе на новые принципы оплаты можно будет говорить только в 2023 году.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости