Бьет – значит любит? Как общество оправдывает домашних тиранов

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 13:49

Фото: cоцсети

«Обвинение жертвы»- это перенесение ответственности с лица, совершившего правонарушение, на его жертву. Вина ее в том, что именно необдуманные действия привели к преступлению против ее жизни, здоровья или имущества.

Неправильно думать, что жертвой становится только лица женского пола: печальная статистика показывает- ими становятся независимо от пола, вероисповедания и социального статуса. Это случается везде, будь то огромный мегаполис или маленькая деревушка.

У обвинителей всегда есть железный аргумент на счет сексуального насилия: «Нечего носить юбку выше колен и ходить в бар одной, провоцируешь ведь!». То есть, если говорить простым языком- соблюдай дресс код, ходи не вызывающе и не отдыхай в одиночестве. Такие правильные действия заставят «больного» извращенца одуматься и подавить свои животные инстинкты, потому что нет провокации? Нет. Потому что сексуальное насилие — это не секс, это власть и контроль. Человек считает, что имеет право сделать то, что он считает нужным в данный момент. Изнасилование — это не секс. Просто место приложения одно. То есть, провокации изнасилования не бывает.

Обвинители жертв домашнего насилия постоянно твердят: «Ой, да ладно, все так живут, ну подумаешь разок, второй бьет, ничего же страшного, ты лучше о детях подумай, как они без отца?». Эти высказывания прямиком из СССР настолько впились нам в голову, что большинство из нас реально думает, что любовь проявляется именно так, некоторые конечно догадываются, что это неправильно, но из-за страхов, неуверенности (которую, как правило, насильник и прививает), чувства неполноценности не могут уйти из таких больных отношений. Но даже если появляются силы и пострадавшая делает попытку уйти, то, по статистике, наибольшее количество убийств со стороны домашнего изверга приходится именно на этот период. Прежде чем осуждать, обвинять жертв, помните: никто и никогда по своей вол не терпел побои, оскорбления и давление в свою сторону будучи здоровым психически человеком и без риска быть убитой.

А насилие над детьми? Разве маленький ребенок виноват в том, что его папа ежедневно избивает его ремнем, вместо того что бы сесть и нормально поговорить? Нет, это родители не могут взять под контроль свои эмоции и начать заниматься нормальным воспитанием своих детей. Ребенок будет бояться, но это не значит что делать что-то неправильное он в будущем не будет. Дети очень умные, на самом деле, они будут искать тысячи вариантов, чтобы вы злой родитель об этом не узнал. И таким образом ребенок напуган, все равно делает плохие дела и в этом виноват родитель. Насилием он не добился воспитания, он добился вранья, боязни и страха со стороны ребенка. Последствия детского насилия очень печальные: мальчики будут понимать, что ему можно бить окружающих. А у девочек закрепляется установка, что применять физическую силу по отношению к ней — норма. И таким образом порождаются первые два вида насилия, Потому что все идет из детства.

Насилие и сексуальное, и домашнее, и детское возникает не потому что жертвы не правильно себя ведут, а потому что насильник выбирает такой путь, он вполне в состоянии держать контроль над своими желаниями, но жажда власти и агрессии не позволяет. И в этом виноват только он.

У насилия нет и не может быть никаких оправданий. Никто не заслуживает того, чтобы стать жертвой изнасилования, и уж тем более ни одна женщина или мужчина не станут намеренно этого добиваться. К сожалению, мы живём в мире, где от подобного не защищен никто, так что прежде чем проводить черту между нормальными «нами» и плохими «другими», попробуйте поставить себя на место жертвы, которая вместо сочувствия и понимания, как правило, сталкивается с обвинениями и оскорблениями в свой адрес.

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