Как работодатели следят за своими сотрудниками и насколько это законно

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28 мая 2021, 13:35 Элеонора Абулян

Фото: cоцсети

Не так давно в компании Амазон произошел конфликт:

Сотрудники из-за бешеного графика и постоянной слежки со стороны руководства вынуждены были справлять нужду в бутылку.

Разберем насколько законно следить за своими сотрудниками и к чему приводит переработка.

Согласно конституции на работе, в отличие от личной жизни, права на личную жизнь и телефонные разговоры нет. Работодатель может как лично присутствовать и следить за работой сотрудников и использование ими рабочего оборудования, так и через экран монитора, то есть через видеокамеры. Это делается для предотвращение преступления, контроля и защиты жизни и здоровья всех работников. Перед установкой камер каждый работник должен подписать согласие. Однако есть одно но: разрешается следить за работником исключительно за рабочим местом, то есть, камеры устанавливаются в офисе, за прилавком, в торговом центре. Следить за работником в личное время- на курилке, в туалете или в столовой-запрещается.

Почему работодатели не дают жизни своим работникам?

Постоянное психологическое давление, оскорбления, нечеловеческие условия работы и контроль не только над работой сотрудников, но и за личной жизнью- это основные принципы тактики поведения руководителей-тиранов.

Большинство работодателей думают, что если быть мягким, добрым и понимающим, то это обернется наглостью и дерзостью со стороны подчиненных: систематические опоздания, нежелание слушать поручения руководителя, некачественное выполнение заданий.

Однако проявление жестокости и холоднокровности по отношению к своим работников следствие боязни потерять статус, контроль и имя, это страх показаться слабым и беспомощным, который присутствует у неуверенных в себе людей.

Если судить о моральности данных поступков, то конечно это неправильный подход. Нужно строить доверительные отношения с подчиненными, потому что важный пункт для эффективной работы команды. Когда люди чувствуют, что они не просто члены большой системы, а личности, мнение которых учитывается и они могут чувствовать себя в безопасности, они становятся активнее и готовы многим пожертвовать, чтоб работать лучше и эффективнее. Но когда работодатель переходит границы, начинает маниакально следить и пытаться во всем увидеть подвох- это не будет работать как стимул для улучшения деятельности, это уменьшит работоспособность или

Переработки: хорошо или плохо заставлять работников задерживаться?

Если работнику интересна работа, у него хорошие отношения с коллективом, он видит свою «нужность» и осознанно подходит к жизни, то переработки не несут в себе вред. Однако когда работодатель пользуется горящими глазами подчиненных, часто и безвозмездно заставляет оставаться подольше на работе, пренебрегать обедом и забивать на качественный отдых, то это никогда не приодет ни к чему хорошему. И это утверждение вполне оправданное: во-первых, отсутствие отдыха в будущем обязательно скажется на здоровье и работники попросту не смогут выходить на работу. Следовательно, это несет экономические убытки, ибо работодатель обязан оплачивать больничный. Во-вторых, задержка на работе, особенно если она постоянная, не значит, что работник сделает больше и качественней. Чаще всего это вынужденная, недоплачиваемая мера, где работник просто отсиживает часы и не делает что-то полезное.

Человеку свойственно контролировать других, но при этом он не любит сам оказываться под контролем. Сотрудники компаний часто весьма болезненно воспринимают повышенный интерес к себе со стороны руководства. Неприятие вызывают даже самые легкие формы контроля. Но когда это переходит границы, нужно увольняться и не терпеть незаконного отношения, потому что стресс всегда скажется на здоровье и никакие деньги потом не помогут.

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