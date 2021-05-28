Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады

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28 мая 2021, 13:10

Фото: соцсети

Мэр столицы сообщил, что московские учащиеся завоевали половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. Он встретился в концертном зале «Зарядье» с победителями и призерами заключительного этапа олимпиады.



«У нас в этом году больше половины всех золотых медалей - это москвичи. Это означает: несмотря на все сложности, проблемы, московское образование выстояло, а вы победили», - отметил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что призеры, победители всероссийской олимпиады представлены практически всеми районами Москвы.



«Почти половина школ вырастили призеров и победителей. Такого никогда не было», - констатировал Сергей Собянин.



По словам мэра столицы, это говорит о том, что московское образование в целом является очень качественным и доступным. Он напомнил, что победители всероссийской олимпиады получают денежные призы и возможность поступить в лучшие вузы страны.



«О вас знают лучшие институты мира, лучшие корпорации, которые будут за вами присматривать и приглашать вас на работу. Я уверен, что так и будет», - добавил мэр.



Собянин отметил, что столичные власти стараются сделать Москву интересной для развития, с возможностями и широким выбором профессий.



«Сам город во многом делаем для вас молодых: прекрасные парки, велодорожки, спортивные объекты, возможность просто погулять, пообщаться в городе. Город безопасный и комфортный. Он один из лучших городов мира», - сказал мэр столицы.



Он также выразил благодарность педагогическим коллективам и администрациям школ.



«Огромное спасибо вашим учителям, которые вырастили вас, увидели ваш талант, помогли ему раскрыться. Огромное спасибо родителям, которые поддержали вас, при такой сумасшедшей нагрузке помогли вам выстоять и победить», - заключил он.



Пресс-службы мэра и правительства Москвы уточнила, что московские школьники получили 1 тыс. 346 наград: 266 дипломов победителей и 1 тыс. 80 дипломов призеров. Наград удостоены 1 тыс. 222 учащихся из 244 школ столицы. Всего в заключительном этапе приняли участие 2 тыс. 486 московских школьников.



Отмечается, что впервые в истории всероссийской олимпиады по немецкому языку победителем стала незрячая школьница из Москвы - Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых. Также она получила диплом призера по французскому языку.



В столице предусмотрены гранты мэра Москвы за успешное выступление и участие в заключительном этапе главных интеллектуальных соревнований школьников страны. В 2021 году предусмотрены выплаты победителям - по 500 тыс. руб., призерам - по 300 тыс. руб., другим участникам - по 100 тыс. руб. Кроме того, победители и призеры могут претендовать на стипендию президента России - 20 тыс. руб. ежемесячно на все время обучения в вузе.



Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.



Заключительный этап 2020-2021 учебного года проходил с 20 марта по 30 апреля в 15 регионах страны.





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