Теперь и в быту

Десять макетных образцов бытовых озонаторов стали результатом работы первой проектной группы отдела главного конструктора по спецпродукции АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
На фото: Проектная группа ОГК СП по выпуску бытового озонатора: ведущий инженер-электроник Сергей Широбоков, инженер-электроник 3 категории Сергей Кечков, ведущий инженер-электроник Денис Шестенко-Чистяков, ведущий инженер-конструктор Олег Новиков, инженер-электроник 1 категории Михаил Шестенко-Чистяков, инженер-электроник Светлана Храмова, ведущий инженер-электроник Надежда Барабанова.
Предприятие уже имеет опыт выпуска озонаторов – но не бытового, а медицинского назначения. С 1995 года здесь изготавливается аппарат озонотерапии с низкой концентрацией и детектором озона АОТ-Н-01-Арз. Сборка идет в цехе №55 по 15 штук в месяц.
Бытовой озонатор – это новый прибор гражданской тематики. Проект по его созданию стартовал в феврале.
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– Тогда в ОГК СП прошла реструктуризация, и важно было показать, что конструкторы готовы оперативно реагировать на задания руководства и разрабатывать новые изделия, – говорит заместитель главного конструктора по спецпродукции по системам управления Алексей Марчан. – Так, из числа наших конструкторов и электроников была сформирована группа, на конкурсной основе выбран руководитель – инженер-электроник 1 категории Дмитрий Чунаев.
Разработка схемы, проектирование и разводка печатной платы, поиск подходящей радиоэлементной базы, конструирование корпуса, ведение техдокументации, составление программы испытаний… Каждый в проектной группе выполнял свою функцию, но при этом все были взаимозаменяемыми.
Корпуса озонаторов выращены на 3D-принтере, выполнены в двух видах печати. Готовые образцы работают от электросети, имеют два режима работы – постоянный и циклический (полчаса – активный режим, час – спящий).
Сейчас команда работает над уменьшением габаритов прибора и поиском отечественных поставщиков элементной базы.
– После испытания озонатора на надежность, безотказность и безопасность, проведения, если потребуется, доводочных работ сделаем пресс-форму для корпусов, которые будут изготавливаться в цехе №31, и, надеюсь, запустим прибор в серию, – подытожил Алексей Марчан.
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